أسعار السلع الغذائية بمنافذ وزارة الزراعة.. كيلو السكر بـ27 جنيها

تواصل وزارة الزراعة، طرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك في جميع منافذ الوزارة بالمحافظات، وذلك في إطار مبادرة الحكومة المصرية لتخفيض أسعار السلع.

تخفيضات أسعار الزيت والسكر والأرز بمنافذ وزارة الزراعة

وحرصت وزارة الزراعة على توفير كميات كبيرة من السلع، وجاءت الأسعار كالتالي:-

- كيلو سكر أبيض معبأ 27 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا قبل التخفيض.

- كيلو أرز معبأ عريض الحبة 22 جنيهًا بدلًا من 28 جنيهًا.

- كيلو أرز معبأ مستورد 20 جنيهًا بدلا من 25 جنيهًا.

- سعر زجاجة زيت خليط 700 مللي بـ31 جنيهًا بدلًا من 40 جنيهًا .

أسعار البقوليات في منافذ الزراعة

- عدس أصفر 500 جرام بسعر 22 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا .

- كيلو فول معبأ بـ20 جنيهًا بدلًا من 24.5 جنيه.

- سعر كيلو الترمس 35 جنيهًا.

- سعر كيلو الفاصوليا البيضاء 38 جنيهًا.

- سعر كيلو اللوبيا 38 جنيهًا.

- سعر كيلو العدس الأصفر 38 جنيهًا.

- سعر كيلو الفول البلدي 30 جنيهًا.

- سعر كيلو العدس الجبة 30 جنيهًا.

- سعر كيلو الحلبة الحصى 25 جنيهًا.

- سعر كيلو الحمص 40 جنيهًا.

- سعر كيلو الفول المدشوش 28 جنيهًا.

- سعر كيلو الحمص الفشار 34 جنيهًا.