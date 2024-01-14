ناقد فني عن سلوى محمد علي: تجعل الدور كبيرا مهما كان حجمه

أشاد الناقد محمود عبد الشكور بأداء وقدرات الفنانة سلوى محمد علي التمثيلية، وذلك بعد ما قدمت عدد من الأعمال الناجحة في الفترة الأخيرة، كان من بينها مسلسل «زينهم»، قائلا: «سلوى محمد علي تجعل الدور كبيرا مهما كان حجمه».

وتابع محمود عبد الشكور في حديثه عن سلوى محمد علي عبر تدوينة على حسابه بـ«فيس بوك»، قائلا «كتبت يوما أن سلوى محمد علي تذكرنى بالقديرة عايدة عبد العزيز، هذا الرسوخ في الأداء الذي يلازم فناني المسرح، وهذه الموهبة الكبيرة التي لم تخرج طاقاتها بعد، ثم ذلك التنوع في الأدوار من المرأة الأرستقراطية إلى المرأة الشعبية بأنماطها البسيطة والسليطة، إضافة إلى الإجادة فى السينما بنفس مستوى الإجادة في المسرح، كل ذلك يجعل من سلوى مرتبطة في ذهني دوما بعايدة عبد العزيز».

محمود عبد الشكور: سلوى محمد علي مازال لديها الكثير

وأضاف: «ما زال لدى سلوى محمد علي الكثير جدا لتقدمه، وما زالت درة أدوراها فى السينما شخصية سميرة الخالة الجريئة في (فتاة المصنع)، لم تفلت منها الشخصية الصعبة مرة واحدة، قدمتها بكل تفاصيلها بما فى ذلك تلك المشية المتحدية، سميرة نموذج لا ينسى يثبت أن سلوى طاقة هائلة تستحق أدوارا أكثر، وأن خالة خيرية الهادئة فى (عالم سمسم) يمكن أن تؤدى بنفس القدرة شخصية خالة أخرى أكثر تعقيدا وتركيبا».

واستطرد: «لها أيضا أدوار ممتازة في كثير من الأفلام الروائية القصيرة لعبتها بإتقان ومحبة إيمانا بالشخصية وتشجيعا لأجيال جديدة من المخرجين».