سلوى محمد علي عن انتقادها هاني شاكر: أتمنى سرعة حل أزمة مطربي المهرجانات

كشفت الفنانة سلوى محمد علي، اليوم، عن أنها لم تقصد الإساءة إلى السعودية، بمنشورها السابق، الذي انتقدت خلاله مشاركة الفنان هاني شاكر في حفلات موسم الرياض مع مطربي المهرجانات، وذلك بعد الأزمة الأخيرة التي وقعت بين النقابة ومؤدي المهرجانات.

سلوى محمد علي توضح موقفها من مشاركة هاني شاكر في موسم الرياض

وكتبت سلوى محمد علي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «توضيح هام: غنيٌ عن البيان ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من مكانة كبرى، خاصة لدى المصريين، لا سيما في ظل التوسعات الثقافية والفنية التي تشهدها المملكة في الآونة الأخيرة، بما يسهم في ريادة وارتقاء الفن العربي ككل».

واستكملت «علي» كلامها: «وعليه وجب التوضيح أن ما قصدته بأحد منشوراتي المتداولة بالأمس، بشأن مشاركة الفنان هاني شاكر، وبعض مطربي المهرجانات في موسم الرياض، لا أقصد به المملكة أو الفعاليات الفنية بموسم الرياض، بل كان تعليقا مني على أزمة مطربي المهرجانات ونقيب الموسيقيين التي شغلت الرأي العام في مصر خلال الأسابيع الماضية».

أزمة النقابة ومطربي المهرجانات

واختتمت: «وفي النهاية، أتمنى سرعة انتهاء الأزمة القائمة بين مطربي المهرجانات ونقابة المهن الموسيقية في مصر، بما يدعم الحركة الفنية وصانعيها على اختلاف أنواعهم وتوجهاتهم».

مشاركة هاني شاكر في فاعليات موسم الرياض

وانتقدت سلوى محمد علي، في وقت سابق، مشاركة نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر في فاعليات موسم الرياض، بعد أزمته الأخيرة مع مطربي المهرجانات.

ونشرت عبر حسابها على «فيسبوك»: «نقيب الموسيقيين هايغني على نفس المسرح اللي غنى عليه مغنيي مهرجانات، تحية كبيرة لثقة السعودية في تأثير الفلوس على الناس دول، والحقيقة ثقة في محلها، مبروك للأستاذ هاني شاكر».