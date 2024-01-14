خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، بدأ بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، طرح شهادة ادخارية جديدة بعائد 20% سنويًا، ومدة ربطها 3 سنوات كاملة، وبدأ يستقبل المواطنين الراغبين في الحصول على الشهادة بداية من اليوم، بالتنسيق الكامل مع جميع الفروع التابعة للبنك على مستوى الجمهورية.

شهادة ادخارية بقيمة 300 ألف جنيه

وتُجيب «الوطن» في إطار دورها الخدمي على التساؤل الخاص بـ «كيف تربح 5 آلاف جنيه شهريا من بنك ناصر؟»، خاصة بعد أن شهد البنك بمفروعه إقبالًا ملحوظًا من قبل المواطنين في الساعات الأولى لطرح الشهادة بحسب ما وضحته مصادر لـ «الوطن».

عند شراء شهادة ادخارية بقيمة 300 ألف جنيه، فإن العائد السنوي الذي يحصل عليه مالك الشهادة، 60 ألف جنيه سنويًا، ويمكن العائد الشهري 5 آلاف جنيه، ويمكن للمواطن، بحسب ما أعلن البنك، الحصول على العائد سواء بشكل شهري أو سنوي.

وعند شراء شهادة ادخارية بقيمة 500 ألف جنيه، فإن العائد السنوي يصل إلى 100 ألف جنيه، على أن يكون العائد الشهري، 8 آلاف جنيه و333 جنيهًا، فبحسب ما أكده البنك فإن طرح الشهادة لمدة 3 سنوات ودورية صرف شهريا.

هل يوجد حد أدنى لقيمة الشهادة؟

وفق ما حدده البنك، لا يوجد أي حد أدنى لشراء الشهادة، وعلى أساس ذلك فإن الشهادة متاحة لأي قيمة مالية حتى لو تقل عن 5 آلاف جنيه.

يأتي طرح الشهادة الجديدة في إطار حرص بنك ناصر الاجتماعي، على تقديم باقة مميزة من الأوعية الإدخارية لكافة العملاء، موضحًا أنه تم توفير جميع التيسيرات الخاصة بعملية الطرح واستقبال المواطنين بداية من اليوم لشراء الشهادة.