لو عاوز تفرش شقتك.. 4 فئات مستحقة للحصول على تمويل من بنك ناصر

تأثيث شقة الزوجية من التسهيلات التي أتاحها بنك ناصر الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية، للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وأصحاب وورثة المعاشات، وأيضا أصحاب الأوعية الادخارية في البنك بفائدة 13%، شرط ألا يتجاوز تاريخ وثيقة عقد الزواج، أو محضر الخطبة 7 سنوات.

تفاصيل قرض تأثيث شقة الزوجية من بنك ناصر

وبحسب بنك ناصر يُمنح تمويل تأثيث شقة الزوجية للفئات السابق ذكرها وفقا لقيمة الراتب، أو المعاش بنسبة عبء دين 75%، بنسبة عائد 13%، مشيرا إلى أن سعر العائد يتغير وفقا لآليات سوق العمل المصرفي، على أن يُحتسب 1.5% من قيمة التمويل كمصاريف إدارية، تسدد نقدا قبل الحصول على المنحة.

مدة تقسيط تمويل تأثيث شقة الزوجية

وأوضح البنك أن مدة التمويل تصل إلى 10 سنوات، وفي حالة التأخير عن مواعيد السداد يحتسب 1.5% من قيمة القسط الشهرية كغرامة تأخير، مشيرا إلى أنه يشترط تقديم الرقم التأميني لطالب التمويل، مرفقا بصورة الرقم القومي، بالإضافة إلى إيصال مرفق حديث، وبيان مفردات الدخل، مرفقا بصورة وثيقة الزواج أو محضر الخطبة للمسيحين، مقدمة على طلب الحصول على التمويل.

وتضمنت شروط الحصول على تمويل تأثيث شقة الزوجية، بالنسبة لأصحاب المرتبات من العاملين بالدولة تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري، بالإضافة إلى تقديم ضامن من العاملين من جهة حكومية أو وثيقة مخاطر عدم السداد، إلى جانب التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية، أما أصحاب المعاشات فيشترط تحويل المعاش على البنك، مع الأخذ في الاعتبار بالضمانات السابقة.

أما عن ورثة المعاشات، فيشترط تحويل حصة وريث المعاش للبنك، بالإضافة إلى وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

شروط الحصول على تمويل تأثيث شقة الزوجية

وأضاف البنك أن العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم، ممن لهم حق الاستفادة من تمويل تأسيس شقة الزوجية، يشترط لهم تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، مع كتابة تعهد بتحويل مرتب فردين من الضامنين العاملين بالجهات الحكومية، تحت الطلب، أما عن أصحاب الودائع الادخارية بالبنك فيشترط لهم، تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، بالإضافة إلى تجميد وديعة بقيمة المديونية كاملة طوال فترة سداد التمويل، مع الإقرار بالموافقة من العميل بالخصم من الوديعة وعائدها دون الرجوع إليه.