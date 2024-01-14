غلق ترعتي الكلابية وأصفون بالأقصر في أول أيام السدة الشتوية

تبدأ محافظة الأقصر، اليوم الأحد، تنفيذ سياسة السدة الشتوية والتي تخفض فيها الاحتياجات المائية للمحاصيل الشتوية.

وأعلنت محافظة الأقصر، الإغلاق التام لترعتي الكلابية وأصفون بإسنا، لمدة 21 يوما، بدءا من اليوم وحتى غروب شمس يوم 3 فبراير المقبل، على أن يتم الفتح التدريجي لمدة ثلاثة أيام، يليها ريه عامة لمدة سبعة أيام، في إطار الإستعدادات المبكرة لموسم السيول، وفصل الشتاء والحد من مخاطرها.

غلق الترع بسبب السدة الشتوية

ونص قرار الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة قنا والأقصر، قفل الترع الآتية:

- قفل ترعة الكلابية من غروب شمس 13 يناير 2024 إلى غروب شمس 3 فبراير 2024، لمدة واحد وعشرين يوماً.

- يتم فتح تدريجي لمدة ثلاثة أيام من غروب 3 فبراير 2024، إلى غروب 6 فبراير 2024.

- يليها رية عامة لمدة سبعة أيام من غروب 6 فبراير 2024، إلى غروب 13 فبراير 2024 .

- قفل تام لترعة أصفون من غروب 13 يناير 2024 إلى 3 فبراير 2024 لمدة واحد وعشرون يوماً.

- تعطى رية عامة لترعة أصفون لمدة 7 أيام إبتداء من غروب 1 يناير 2024 إلى غروب 7 يناير 2024.

- يتم فتح تدريجي لمدة ثلاثة أيام من غروب 3 فبراير 2024، إلى غروب 6 فبراير 2024.

- يليها ريه عامة لمدة سبعة أيام من غروب 6 فبراير 2024، إلى غروب 13 فبراير 2024 مع اتخاذ الإجراءات والأساليب والوسائل اللازمة لأعمال الصيانة والتطوير أو الإنشاءات خلال تلك الفترة.