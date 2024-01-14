كريم بنزيما محاصر في جزيرة موريشيوس.. حقيقة أم هروب جديد من اتحاد جدة؟

في واقعة غريبة وغير متوقعة، بات كريم بنزيما غير قادر على العودة للانضمام إلى اتحاد جدة، بعدما أجبر على البقاء في جزيرة موريشيوس، بسبب إعصار ضرب الجزيرة، وباتت عملية عودته في الوقت الحالي صعبة بشكل كبير، إلى جانب كونها مجازفة وخطر يهدد سلامته.

سبب تأخر انضمام كريم بنزيما إلى اتحاد جدة

كريم بنزيما على غير إرادته، سيكون مجبرًا على البقاء داخل جزيرة موريشيوس، وعدم الانضمام إلى فريقه اتحاد جدة، التي كان يقضي بها إجازته، قبل أن يفاجئه إعصار ضخم من الدرجة الأولى، حال دون عودته إلى صفوف النمور، بحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

جزيرة موريشيوس التي يقبع بها كريم بنزيما تخضع في الوقت الحالي، إلى تحذيرات من بسبب العاصفة التي ضربتها، ورغم كونها شديدة إلى أن التوقعات تشير إلى اشتداد تلك العاصفة في الأيام المقبلة، ما يعني استمرار لفترة طويلة بالجزيرة وتأجيل عودته في الوقت الحالي، حفاظًا على سلامته.

بنزيما كان يقضي إجازة في موريشيوس قبل أن يُفاجأ بإعصار ضرب الجزيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وبالتبعية أدى إلى إغلاق الموانئ والمطارات في موريشيوس، ما صعب من مهمة عودته مجددًا في الوقت الحالي، على أن ينتظر انتهاء الإعصار وفتح المطارات.

اتحاد جدة حتى تلك اللحظة لم يعلق على الواقعة أو يكشف أي تفاصيل خاصة بموعد عودة كريم بنزيما للانضمام إلى تدريبات اتحاد جدة، التي غاب عنها لفترة طويلة.

توقعت الصحيفة أن يعمق ذلك الأزمة بين كريم بنزيما وجماهير اتحاد جدة، التي تشعر بالغضب حيال ما يقدمه مع الفريق في الفترة المنقضية، إلى جانب غيابه لفترة طويلة ورفضه التدريب مع الفريق، بسبب غضبه من الاستبعاد من إحدى المباريات، ما وصفه البعض بالهروب.