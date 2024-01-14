«تعليم القاهرة»: لم نتلق أي شكاوى من امتحانات الصف الأول الثانوي اليوم
كتب:
أميرة فكري
02:27 م | الأحد 14 يناير 2024
وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أنها لم نتلق أي شكاوى من امتحانات الصف الأول الثانوي في مادتي اللغة العربية والكيمياء، وذلك بعد التواصل مع الإدارات التعليمية للاطمئنان والاستعلام عن مستوى الامتحان ودخول الطلاب على منصة الامتحان.
الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين
وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، في بيان اليوم، أن الطلاب أدوا امتحان اللغة العربية والكمياء دون وجود أي مشكلات، وشددت على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان الامتحانية للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، وتعقيم اللجان والالتزام بالزي المدرسي، واتباع الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.