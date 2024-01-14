كيفية تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 للتقدم للامتحانات.. اتبع 12 خطوة

بدأ الطلاب اليوم تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 إلكترونيا، عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك للتقدم لامتحانات العام الدراسي الحالي، وفقا للضوابط المعلنة.

كيفية تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم .

- الضغط على تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.

- الضغط على تسجيل الدخول .

- كتابة البريد الإلكترونى الموحد على منصة Office365.

- إذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

- إدخال البيانات الخاصة بالطالب والمواد لكل شعبة.

- التأكد من الاسم رباعيا والمدرسة والإدارة والشعبة سواء علمى أو أدبي وعلوم أو رياضة واللغة الأجنبية الثانية، وأيضا المواد التي سيؤديها حسب الشعبة.

- إضافة صورة شخصية للطالب خلال تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة خلفية بيضاء.

- تسليم الاستمارة الإلكترونية بكل مشتملاتها، والتي جرى طباعتها من الموقع الإلكتروني إلى مسئول شئون الطلبة بالمدارسة.

- يلتزم الطالب وولي أمره بالتوقيع على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة الإلكترونية والخاص بعدم حيازة التليفون المحمول أو أي أجهزة الكترونية.

- تعتمد المدارس الاستمارة الإلكترونية بمشتملاتها لجميع الطلاب وكشوف 150 د المطبوعة.

- على المرشد التعليمي بكل مدرسة مراجعة البيانات الخاصة بالاستمارة الإلكترونية لكل طالب، والتأكد من صحتها.