«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم.. وأمطار على القاهرة والمحافظات

كشفت الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، عن استمرار تكاثر السحب العالية والمنخفضة والمتوسطة، وسط توقعات بسقوط أمطار على القاهرة والمحافظات في حالة الطقس اليوم، على مناطق متفرقة بداية من شمال البلاد وصولا إلى محافظات شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل، إلى سقوط أمطار على القاهرة والمحافظات في حالة الطقس اليوم بكميات متفاوتة الشدة، حيث تشهد السواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال الوجه البحري سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وقد تكون متوسطة إلى غزيرة، في حين تصبح خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وصولا إلى مدن القناة والصحراء الغربية للبلاد، ومناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، فجاءت كما يلي.

درجات الحرارة غدا الاثنين 15-1-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 درجة.

- السواحل الشمالية 18 درجة.

- جنوب سيناء 23 درجة.

- شمال الصعيد 18 درجة.

- جنوب الصعيد 22 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء 16-1-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 درجة.

- السواحل الشمالية 18 درجة.

- جنوب سيناء 24 درجة.

- شمال الصعيد 18 درجة.

- جنوب الصعيد 23 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء 17-1-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 درجة.

- السواحل الشمالية 20 درجة.

- جنوب سيناء 24 درجة.

- شمال الصعيد 20 درجة.

- جنوب الصعيد 23 درجة.