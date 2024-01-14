حالة الطقس وقت مباراة مصر وموزمبيق.. هل يوجد أمطار؟

كشفت الدكتورة منار غانم عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وقت مباراة مصر وموزمبيق، وحقيق وجود أمطار الليلة، لافتة إلى انخفاض درجات الحرارة مع بداية ساعات المساء، بحيث يسود طقس شديد البرود على جميع أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس وقت مباراة مصر وموزمبيق

وأوضحت غانم لـ«الوطن»، حالة الطقس وقت مباراة مصر وموزمبيق وحقيقة وجود أمطار، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 10 و11 درجة مئوية على المحافظات الساحلية والقاهرة الكبرى، وبين 5 إلى 9 درجات على محافظات شمال الصعيد، وبين 2 لـ4 درجات على عدد من مدن البحر الأحمر ووسط سيناء، حيث يسود طقس شديد البرود وقت المباراة، مع توقعات بسقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الوجه البحري ووسط وشمال الدلتا وشمال الصعيد، وتسقط أمطار شديدة ومتفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط الشرقية والغربية.

درجات الحرارة الصغري اثناء مباراة مصر وموزمبيق

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة أثناء مباراة مصر وموزمبيق، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية وفق ما كشفت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يلي.

القاهرة 11

أكتوبر 10

بنهـا 11

دمنهور 11

وادي النطرون 10

كفر الشيخ 12

المنصورة 11

الزقازيق 12

شبين الكوم 11

طنطا 11

دمياط 11

بورسعيد 12

الإسماعيلية 11

السويس 11

العريش 10

رفح 09

رأس سدر 10

نخل 04

كاترين 02

الطور 14

طابا 12

شرم الشيخ 14

الإسكندرية 10

العلمين الجديدة 10

مطروح 09

السلوم 09

سيوة 04

رأس غارب 14

الغردقة 14

سفاجا 13

مرسى علم 15

شلاتين 17

حلايب 18

أبو رماد 17

رأس حدربة 18

الفيوم 07

بني سويف 06

المنيا 06

أسيوط 05

سوهاج 07

قنا 08

الأقصر 09

أسوان 09

الوادي الجديد 05

أبوسمبل 09