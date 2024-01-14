«الأرصاد» تحذّر سكان 16 مدينة مصرية من طقس شديد البرودة الليلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحرارة على عدد من محافظات جنوب البلاد وسلاسل البحر الأحمر والسواحل الشرقية للبلاد.

16 مدينة مصرية تشهد طقس قارس البرودة الليلة

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنّ 16 مدينة ومحافظة مصرية تشهد انخفاضا واضحا وملحوظا في قيم الحرارة الصغرى اليوم، حيث يبدأ الشعور بالطقس الشديد البرودة على تلك المدن مع بداية ساعات المساء، ويصبح الطقس قارس البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الأولى، حيث تصل الحرارة إلى درجتين على مدينة سانت كاترين، في حين تتراوح بين 4 إلى 5 درجات على عدد من محافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة الصغرى على 16 مدينة

وعن قيم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على جميع مدن الجمهورية، وفق ما كشفت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يلي.

كاترين 02

نخل 04

سيوة 04

أسيوط 05

الوادى الجديد 05

بني سويف 06

المنيا 06

الفيوم 07

سوهاج 07

قنا 08

رفح 09

السلوم 09

مطروح 09

الأقصر 09

أسوان 09

أبوسمبل 09