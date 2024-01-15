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«السياحة» تحذر الفنادق من عدم الالتزام بسعر الصرف الرسمي للدولار

كتب:

عبده أبوغنيمة
05:08 ص | الإثنين 15 يناير 2024
محمد عامر رئيس الإدارة المركزي للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية

محمد عامر رئيس الإدارة المركزي للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية

قال محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة لاحظت مؤخرًا عدم التزام بعض الفنادق بالقواعد الرسمية المنظمة لإستبدال العملة الأجنبية مع النزلاء المصريين، فيما يتعلق بإحتساب سعر الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري فيما يخص أسعار الإقامة.

غرفة المنشآت الفندقية

وطالب عامر خلال كتاب دوري أرسله إلى غرفة المنشآت الفندقية، بضرورة التنبيه المشدد على الفنادق الالتزام بمحاسبة النزلاء المصريين، فيما يخص أسعار الإقامة، طبقا لسعر الصرف اليومي الرسمي للدولار المعلن من البنك المركزي، وعدم محاسبتهم بأي أسعار تخالف ذلك.

وأوضح أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة ثبوت مخالفة الفنادق لهذه التعليمات.

أسعار الإقامة بالسعر الرسمي

وعممت غرفة المنشآت الفندقية، منشورا على كل فنادق الجمهورية، أكدت فيه ضرورة التزام كل الفنادق، بمحاسبة النزلاء المصريين فيما يخص أسعار الإقامة بالسعر الرسمي لصرف الدولار في البنوك المصرية، وقت حجز الغرفة.

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