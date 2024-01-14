البنوك تطلب رفع الفائدة لـ30%.. و«المركزي» يوافق بـ27%

طرح البنك المركزي المصري أدوات دين حكومية «أذون خزانة» آجال 6 أشهر وسنة بقيمة 70 مليار جنيه الخميس الماضي، فيما يعتزم طرح اليوم آجال 3 أشهر، و9 أشهر، بقيمة 60 مليار جنيه، وفقا لما نشره البنك المركزي على موقعه الرسمي.

وتعمل وزارة المالية، على توكيل المركزي المصري، بمهمة طرح وإدارة عطاءات أدوات دين حكومية وذلك من أجل توجيه الحصيلة إلى أبواب الموازنة العامة للدولة «الأجور والدعم والحماية الاجتماعية».

وإجمالي قيمة الأذون الخزانة يوم الخميس الماضي 11 يناير 2024، واليوم الأحد 14 يناير 2024، 130 مليار جنيه، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري وهي موزعة كالآتي:

الخميس 11 يناير 2024

- أذون خزانة آجل 6 أشهر، بقيمة 35 مليار جنيه.

- أذون خزانة مدة العام بقيمة 35 مليار جنيه.

الأحد 14 يناير 2024

- أذون خزانة آجال 3 أشهر بقيمة 40 مليار جنيه.

- أذون خزانة آجال 9 أشهر بقيمة 20 مليار جنيه.

العروض المقدمة والمقبولة

وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة للحصول على أذون الخزانة عائد يصل إلى 29.750%، بينما وافق البنك المركزي على متوسط عائد يصل إلى 27.661%.

أعلى شهادات في البنوك

يذكر أن طرح أكبر بنكين حكوميين في مصر، أعلى عائد على الشهادات في تاريخ القطاع المصرفي مدة العام، بـ27% يصرف نهاية المدة و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.