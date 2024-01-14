انتهاء اليوم الأول من امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالإسكندرية

أكّد بسيوني محمد بسيوني، مدير عام إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، انتهاء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، في مدارس المحافظة للفترة المسائية.

امتحانات التايلت

وأشار «بسيوني» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنّ طلاب الصف الأول الثانوي قد أدوا الامتحانات إلكترونيا بالتابلت، خلال الفترة المسائية اليوم الأحد، في مادة اللغة العربية، بالإضافة إلى الجزء الخاص بالامتحان الورقي، وفق الجداول المعلنة.

جودة شبكة الإنترنت

وبيّن مدير عام إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، أن المدارس شهدت انضباطًا في العملية الامتحانية، وجرى متابعة وجود دليل اللجان والاهتمام بمستوى نظافة المدرسة، والتزام المدارس بكافة تعليمات الامتحانات، ولم ترد أي شكاوى إلى غرفة عمليات الإدارة، ما يؤكد سهولة الامتحان وجودة عمل الأجهزة اللوحية «التابلت»، وعدم حدوث أي أعطال بشبكة الإنترنت، لافتا إلى أنه قد جرى المرور على معظم مدارس الإدارة؛ لمتابعة سير العملية الامتحانية لحل أي مشكلة.