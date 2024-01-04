مراعي جنوب البحر الأحمر مقصد للمواطنين في موسم الشتاء

بدأ عدد كبير من مواطنين جنوب البحر الأحمر الهجرة إلى المراعي الخضراء بمثلث حلايب وشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر في موسم الهجرة، وبداية شهر يناير من كل عام في موسم الشتاء ونصب الخيام وشوي الضأن في أجواء مريحة لتجديد النشاط والحيوية.

الهجرة إلى المراعي

وأشار ناصر منصور من سكان مدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى بدء أهالي الجنوب في شد الرحال حاملين الخيام والعتاد الهجرة إلى جنوب البحر الأحمر ونصب الخيام حيث المراعي الخضراء في مثلث حلايب وشلاتين، تزامنا مع شهر يناير من كل عام اقتراب عطلة منتصف العام الدراسي.

المراعي في موسم الأمطار

وأضاف آدم سعد الله من مشايخ جنوب البحر الأحمر بأن أهالي الجنوب يحرصون على الهجرة الى المراعي تزامنًا مع موسم الأمطار في فصل الشتاء حيث تكتسي المراعي اللون الأخضر تزدهر على مياه الأمطار، وتنشط مهنة الرعي وهي المهنة الأساسية لسكان جنوب البحر الأحمر.