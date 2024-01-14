«المؤتمر»: قرار «النواب» برفع الحصانة عن نائب يعزز ثقة الشعب في المؤسسة التشريعية

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إنّ قرارات مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلى لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك دون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة، وكذلك إحالة النائبة نشوى الرائف إلى لجنة القيم بعد ما بدر منها في لجنة الامتحانات لكلية الحقوق من سلوكيات وممارسات يحاسب عليها القانون، تتفق بشكل واضح مع الدستور والقانون، ونموذج حقيقي لمؤسسة تشريعية رقابية تحترم الدستور والقانون وتطبقه على أعضائها بمنتهى الشفافية ويؤكد أنّه لا أحد فوق القانون وفي ذات الوقت تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان له، أنّ قرارات رفع الحصانة يكرس لدور المجلس في التأكيد على سيادة القانون والتأكيد على أنّ جميع مؤسسات الدولة المصرية تحترم القانون والدستور وأنّه لا يوجد أحد بعيد عن المساءلة القانونية، ولو كان حتى يملك الحصانة لأنها لن تمنع مساءلة صاحبها تأديبيا وجنائيا حال خروجهم على النظام العام، وهو ما أكده رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي لافتا إلى أنّ مجلس النواب حريص كل الحرص على مواجهة الفساد وعدم الصمت عليه .

وتابع أستاذ العلوم السياسية أنّ قرار مجلس النواب يعزز ثقة الشعب في المؤسسة التشريعية التي تمثله ويكرس لمبدأ النيابة كما يزيد ثقة الشعب في نظام العدالة ويظهر أنّ الدولة تسعى لتحقيق العدالة دون تفرقة بين الأفراد والالتزام بما فرضه الدستور والقانون على النواب.