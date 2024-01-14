بعد رفع الحصانة عن نائب.. «الحرية المصري» يشكر السيسي و«النواب» لتحقيق العدالة

ثمن حزب الحرية المصري، قرار مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مجدي الوليلي، بناءً على طلب المستشار النائب العام، لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده في واقعة إصدار شيك بدون رصيد، وأيضا إحالة النائبة نشوى رائف للتحقيق في واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب).

وأكد الحزب، في بيان، اليوم الأحد، أن الفساد غير مقبول بجميع أشكاله وأنماطه وهذا ما نوه عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلا أحد فوق القانون وعلى جميع المسئولين تحمل مسؤولياتهم أمام المجتمع، وهذا وضح بشكل كبير في رفع الحصانة عن النائبين في حالة وجود شك أو ريبة تحيط بعملهم وسلوكهم تجاه الآخرين.

وأوضح الحزب، أن مصر بلد كبير تعيش اليوم أزهى عصور تحقيق العدالة وإعلاء كلمتها من أجل تحقيق الديمقراطية وإرساء مبدأ المساواة للجميع، مؤكدا أن أعضاء مجلس النواب يحظون بالحصانة من أجل الدفاع عن حقوق الشعب وليس من أجل التلاعب على القانون أو استغلاله لتحقيق مصالح أو منفعة شخصية.

تحقيق العدالة وإرساء سيادة القانون

كما تقدم الحزب بخالص الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، على تحقيق العدالة وإرساء سيادة القانون، ومساعدة الجهات المعنية في استكمال عملها والبحث عن الحقيقة من أجل تطبيق القانون.