«السياحة» تحتفل بعيد الأثريين المصريين اليوم: حماة التراث والحضارة

تحتفل وزارة السياحة والآثار اليوم بعيد الأثريين المصريين، وذلك تقديرًا لجهودهم في الحفاظ على الحضارة المصرية القديمة على مدار العصور، وفق ما أوضحه قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، مبينًا أنَّ الأثريين المصريين هم حماة التراث والحضارة، لافتًا إلى أنَّه تمّ اختيار هذا اليوم للاحتفال إحياءا لذكرى تولي أول مصري رئاسة مصلحة الآثار عام 1953 ميلاديًا.

الأثريون المصريون حافظوا على الحضارة المصرية القديمة

وأضاف قطاع المتاحف، في بيان صادر اليوم: «الأثريون المصريون حافظوا على الحضارة المصرية القديمة على مدار العصور، كما حملوا لواء العمل الأثري وحافظوا على تاريخ وآثار بلدهم العريق، كما خطوا خطوات ثابتة في التفاني في العمل، نتج عنه العديد من الاكتشافات الأثرية الهامة والافتتاحات للعديد من المتاحف وتطوير المواقع الأثرية وتعريف العالم بقيمة وعظمة الحضارة المصرية».

تكريم أبرز العاملين بقطاعات الآثار والمتاحف والترميم

ومن المقرر أنَّ تنظم وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار احتفالية بمناسبة عيد الآثاريين المصريين، إذ يتمّ تكريم أبرز العاملين بقطاعات الآثار والمتاحف والترميم خلال العام، كما يتمّ الإعلان عن إنجازات العام الماضي.