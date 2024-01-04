المتاحف تحتفل باليوم العالمي للغة برايل.. فعاليات ثقافية لتشجيع المكفوفين

تحتفل المتاحف المصرية اليوم، باليوم العالمي للغة برايل، بتنظيم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة، لتوعية المجتمع بأهمية هذه اللغة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

ورش عمل تعليمية للأطفال والشباب من ذوي الإعاقة البصرية

ومن بين الفعاليات التي تنظمها المتاحف المصرية في اليوم العالمي للغة برايل، ورش عمل تعليمية للأطفال والشباب من ذوي الإعاقة البصرية، لتعليمهم أساسيات القراءة والكتابة باستخدام لغة برايل، بالإضافة إلى مهارات أخرى مثل استخدام الحاسوب والتقنيات الحديثة.

معارض فنية وثقافية تعرض أعمال فنية لفنانين من ذوي الإعاقة

كما تنظم المتاحف معارض فنية وثقافية تعرض أعمال فنية لفنانين من ذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى عروض مسرحية وموسيقية وسينمائية مترجمة إلى لغة برايل.

ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للغة برايل إلى تسليط الضوء على أهمية هذه اللغة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتوفير بيئة تعليمية وثقافية ملائمة لهم.