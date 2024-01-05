«السياحة»: المتاحف تطبق برامج الإتاحة لخدمة الزائرين من ذوي الهمم

قالت وزارة السياحة والآثار، في بيان لها، إنه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة برايل، الذي يوافق 4 يناير من كل عام، فإن المتاحف المصرية تطبق برامج الإتاحة بأغلب صورها لاستقبال السياحة الميسرة، وخدمة الزائرين من ذوي الهمم.

رفع الوعى الأثري والثقافي

من جهته، أوضح مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، التابع لوزارة السياحة والآثار، أن تطبيق برامج الإتاحة بالمتاحف المصرية، يأتي في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز الوعي السياحي والأثري لدى فئات المجتمع كافة، لاسيما ذوي الهمم، وحرصها على دمجهم بالمجتمع، وربطهم بتاريخ وحضارة بلدهم.

وأشار «عثمان» إلى أن العديد من المتاحف الأثرية أطلقت عددا من المبادرات، التي تهدف إلى مساعدة ذوى القدرات الخاصة من ذوي الإعاقة الحركية، على التجول بالمتاحف الأثرية دون عناء، عن طريق توفير مسارات للزيارة خاصة بهم وممرات لسهولة حركة الكرسي، ورفع الوعي الأثري والثقافي لديهم، من خلال توفير وسائل الإتاحة الخاصة بذوي الإعاقة البصرية، من تنفيذ بطاقات شارحة وكتيبات متحفية بطريقة برايل، وأقلام صوتية باللغات العربية والإنجليزية والإيطالية، ومستنسخات للقطع المعروضة قابلة للمس.

المتحف اليوناني الروماني

ونوه رئيس قطاع المتاحف، إلى أن المتحف اليوناني الروماني يعد أول متحف من المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، التي توافرت فيها بطاقات شارحة بطريقة برايل لمساعدة ذوي الهمم من المكفوفين في عام 1998، التي كانت من فكرة وإعداد تهاني نوح، المشرف العام السابق على الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف، ثم طبقت الفكرة من خلالها بالمتحف المصري بالتحرير، وبعدها إلى باقي المتاحف المصرية.