حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد القطارات من محطة سوهاج إلى القاهرة اليوم الاثنين، موضحة أن القطارات تتنوع ما بين الروسي والمكيف الروسي والتالجو والنوم والمكيف والمحسن والمكيف الروسي، مؤكدة أن القطارات تضخع لعمليات صيانة دورية.

مواعيد القطارات من محطة سوهاج إلى القاهرة

- قطار رقم 185 مكيف روسي

يتحرك من محطة سوهاج الساعة 00:05 صباحاً ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 9:10 صباحاً.

- قطار رقم 1015 روسي

يتحرك من محطة سوهاج الساعة 00:25 صباحاً ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 7:50 صباحاً.

- قطار رقم 2031 تالجو

يتحرك القطار من محطة سوهاج الساعة 00:45 صباحاً ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 6:50 صباحاً.

- قطار رقم 1009 روسي

يتحرك من محطة سوهاج الساعة 1:25 صباحاً ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 8:25 صباحاً

- قطار رقم 187 روسي

يتحرك من محطة سوهاج الساعة 2:15 صباحاً ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 10:45 صباحاً.

- قطار رقم 1087 نوم

يتحرك من محطة سوهاج الساعة 2:30 صباحاً ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 9:40 صباحاً.

- قطار رقم 89 مكيف

يتحرك من محطة سوهاج الساعة 4:15 صباحاً ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 11:15 صباحاً.

- قطار رقم 989 مكيف

يتحرك من محطة سوهاج الساعة 5:10 صباحاً ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 11:35 صباحاً.