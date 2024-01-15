مواعيد القطارات من محطة سوهاج إلى القاهرة اليوم
كتب:
كريم روماني
03:28 ص | الإثنين 15 يناير 2024
حركة القطارات- صورة أرشيفية
حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد القطارات من محطة سوهاج إلى القاهرة اليوم الاثنين، موضحة أن القطارات تتنوع ما بين الروسي والمكيف الروسي والتالجو والنوم والمكيف والمحسن والمكيف الروسي، مؤكدة أن القطارات تضخع لعمليات صيانة دورية.
مواعيد القطارات من محطة سوهاج إلى القاهرة
- قطار رقم 185 مكيف روسي
يتحرك من محطة سوهاج الساعة 00:05 صباحاً ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 9:10 صباحاً.
- قطار رقم 1015 روسي
يتحرك من محطة سوهاج الساعة 00:25 صباحاً ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 7:50 صباحاً.
- قطار رقم 2031 تالجو
يتحرك القطار من محطة سوهاج الساعة 00:45 صباحاً ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 6:50 صباحاً.
- قطار رقم 1009 روسي
يتحرك من محطة سوهاج الساعة 1:25 صباحاً ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 8:25 صباحاً
- قطار رقم 187 روسي
يتحرك من محطة سوهاج الساعة 2:15 صباحاً ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 10:45 صباحاً.
- قطار رقم 1087 نوم
يتحرك من محطة سوهاج الساعة 2:30 صباحاً ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 9:40 صباحاً.
- قطار رقم 89 مكيف
يتحرك من محطة سوهاج الساعة 4:15 صباحاً ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 11:15 صباحاً.
- قطار رقم 989 مكيف
يتحرك من محطة سوهاج الساعة 5:10 صباحاً ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 11:35 صباحاً.