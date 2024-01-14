«لازم تحجز قبل السفر».. تفاصيل قرار إلغاء صرف تذاكر القطارات دون غرامات

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر «إلغاء صرف تذاكر القطارات دون غرامات» اعتباراً من يوم 15 يناير الجاري بالنسبة لركاب المحطات التي لا توجد بها أي شبابيك لشراء التذاكر وتُمسى محطات «الهلت» أي محطات أرصفة فقط، موضحة أنَّه بتاريخ 28 أغسطس الماضي تمّ تشغيل خدمة صرف التذاكر من منافذ وكلاء البيع لجميع قطارات الدرجة الثالثة المكيفة والثالثة التهوية الديناميكية وتحيا مصر مسافات طويلة.

وبناء على هذا القرار، أصبح من الضروري حاليًا امتلاك تذكرة لركوب القطار، إذ يمكن الحصول عليها من شباك التذاكر في المحطات الكبرى مثل محطتي رمسيس والجيزة، أما في المحطات التي لا يوجد بها شبابيك تذاكر، فقد وفرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تذاكر من خلال ماكينات «فوري» الإلكترونية ووضعت لافتات توضح فيها أماكن ماكينات، وعليه توقع غرامة على الراكب حال استقلاله القطار دون شراء تذكرة بشكل مسبق أيا كانت المحطة التي استقل منها القطار.

وفي السابق، كان يمكن للركاب استقلال القطار دون تذكرة، ثم حجز تذكرة من داخل القطار دون دفع غرامة وذلك في المحطات التي لا يوجد بها شبابيك تذاكر، لكن الهيئة القومية للسكة الحديد ألغت هذا القرار اعتبارًا من 15 يناير الجاري.

قطارات الدرجة الثالثة

ووفق مستند رسمي، جرى تشغيل خدمة صرف تذاكر لقطارات المسافات القصيرة «تحيا مصر» من خلال منافذ وكلاء البيع لثلاثة خطوط وهي «القاهرة – منفوف – طنطا / بشتيل – إيتاي البارود – المنصورة – المطرية» وبعض قطارات الـ VIP بتاريخ 25 نوفمبر الماضي، وبتاريخ 14 ديسمبر الماضي، تم تشغيل خدمة صرف تذاكر لجميع قطارات المسافات القصيرة بجميع الخطوط من خلال منافذ وكلاء البيع، ومتاح حالياً صرف التذاكر من خلال منافذ وكلاء البيع لجميع قطارات الدرجة الثالثة تحيا مصر طويلة وقصيرة للثالثة المكيفة والثالثة التهوية وقطارات الـ «VIP» أرقام «905 – 906 – 916 – 917».

بدوره، أكّد مصدر مسئول بالسكة الحديد، أنَّ محطات «الهلت» هي المحطات التي لا تشتمل على أي مباني إدارية فقط تشتمل على أرصفة يستقل من خلالها الركاب القطارات على خطوط الوجهين البحري والقبلي، موضحاً أنَّه بمجرد أن يستقل الراكب القطار يحصل على تذكرة دون أي غرامة، نظراً لعدم وجود فرصة لحجز التذكرة قبل استقلال القطار.

سكك حديد مصر

وأوضح المصدر في حديثه لـ«الوطن»، أنَّ تعليمات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تؤكّد عدم استقلال القطار قبل حجز تذكرة وفي حالة استقلال القطار دون حجز تذكرة يتعرض الراكب لغرامة من الغرامات المقررة حسب نوعية القطار، باستثناء محطات «الهلت».

ووفق المصدر، فالهيئة أتاحت فرص أخرى لحجز تذاكر القطارات غير شبابيك التذاكر، وهي ماكنيات الدفع الإلكتروني، إذ وفرت الهيئة 820 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية، وبالتالي توجد فرصة لجميع الركاب من أي محطات سواء التي تشتمل على شبابيك تذاكر أو محطات «الهلت» لشراء التذاكر، وهنا استقلال القطار من محطات «الهلت» دون شراء تذكرة بشكل مُسبق سيعرض الراكب لغرامة فورية.

ووضح المصدر أيضاً، أنه تم تركيب لافتات في محطات «الهلت» توضح لركاب المحطات نقاط البيع المتاحة لشراء التذاكر قبل استقلال القطار، مؤكداً على الركاب بضرورة الالتزام بهذه التعليمات الجديدة تفادياً لأي غرامة، لافتاً إلى أنَّ الهيئة تعمل على تطوير الخدمة المقدمة لجمهور الركاب بصفة مستمرة على جميع الخطوط.