تعيينات وزارة المالية.. المهارات المطلوبة في المتقدمين لوظائف 2024

أعلنت وزارة المالية، حاجتها لشغل عدد من الوظائف التخصصية القيادية بالمستوى الوظيفي «مدير عام».

المهارات الأساسية والفنية لوظائف وزارة المالية 2024

حددت وزارة المالية المهارات الأساسية والفنية المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف، وهي:

المهارات الأساسية

- المعرفة التامة بالقواعد والنظم واللوائح التى تحكم مجال عمل الوظيفة.

- المعرفة التامة بإحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- القدرة على القيادة والتوجيه.

المهارات الفنية

- القدرة على التخطيط ورسم الخطط والبرامج والسياسات والإجراءات بما يكفل تحقيق الأهداف.

- القدرة على حل المشكلات وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات فى الوقت المناسب.

- القدرة على الإبداع والإبتكار ومواكبة التغيير.

- امتلاك مستوى عال من مهارات الاتصال.

- لديه مهارة تحليلية ممتازة وقدرة على التحليل المنطقي وربط الموضوعات.

- اجتياز التدريب اللازم المقرر في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

الحصول على مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

وطالبت وزارة المالية المتقدمين لشغل الوظائف بعدد من الشروط منها قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل، في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة، الأول (أ) وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الادارى للدولة، وبالنسبة لغيرهم، قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل، تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، إضافة إلى الحصول على مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.