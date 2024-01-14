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أستاذ صحة عامة: الجدري المائي غير خطير ويتم الشفاء منه خلال أيام

كتب:

هاجر عمر
04:20 م | الأحد 14 يناير 2024
الجدري

الجدري

قال الدكتور عبد اللطيف المر أستاذ الصحة العامة، إن الجدري يصيب ملايين البشر حول العالم، وطمأن المرضى بأنه مرض متكرر، غير خطير.

مرض غير خطير 

وأضاف «المر» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتن سناء منصور وسالي شاهين ببرنامج «السفيرة عزيزة» على شاشة «dmc»، أن توفير التطعيمات الخاصة بالجدري جعلته من الأمراض غير الخطيرة، مشيرا إلى أن التطعيم آمن جدا ويقضي على المرض بنسبة تصل 95% من الحالات.

الشفاء خلال 10 أيام 

وأوضح، أن مرض الجديري المائي الحالي غير خطير ويتم الشفاء منه خلال 10 أيام، لافتا إلى أن أي شخص أصيب بالمرض أو حصل على التطعيم من الصعوبة إصابته بالمرض مرة أخرى.

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