استعدادات مكثفة لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بكفر الشيخ

عقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ اجتماعًا برؤساء ومساعدي لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية، اليوم الأحد، بمدرج المنطقة، للوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024، للشهادتين، ومناقشة الضوابط المُنظمة لأعمال الامتحانات، والتنبيه على أهمية التواصل المستمر مع غرفة عمليات الامتحانات، وذلك بحضور علي المغازي، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة.

الاستعدادات النهائية لاستقبال الامتحانات

وشدّد رئيس المنطقة، خلال الاجتماع، على ضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب، وضبط النفس، والتأكد من استكمال القوة اللازمة للجان وفق اللوائح المتبعة لذلك، والتصدي لأي أسلوب من أساليب الغش وعدم السماح به، مشيرًا إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتعاون بين الجميع حتى تخرج الامتحانات على الوجه الأكمل، لافتًا أنّه تم التواصل مع مديري الإدارات التعليمية للوقوف على أخر التجهيزات والاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الشهادتين.

وفي نهاية الاجتماع، وجّه رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، الحضور بضرورة عقد لقاء من أعضاء اللجان قبل انطلاق الامتحانات لتوزيع مهام العمل، كما كلّف قيادات ديوان المنطقة بتوفير كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لأعمال الامتحانات باللجان، كما تم توزيع بعض المهام علي الحضور من بطاقات تعارف الطلاب، وقرارات الندب الداخلي والخارجي، وكراسة تعليمات الامتحانات الواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

موعد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

تنطلق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024، إذ يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحان في مادة القرآن الكريم، ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان بمادتي الفقه، واللغة العربية ورقة أولى «النحو والصرف».

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الابتدائية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية 7 آلاف و250 طالبًا وطالبة، موزعين على 101 لجنة، كما يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 8 آلاف و840 طالبًا وطالبة، موزعين على 68 لجنة على مستوى المنطقة.