«الصوت والضوء» تقرر تشغيل عرض استثنائي بالأهرامات 21 يناير الجاري

قال محمد عبدالعزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إنه تقرر تشغيل عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة بشكل استثنائي يومي الأحد المقبل، و28 يناير الجاري.

إلغاء بعض العروض خلال يناير

وأضاف خلال المنشور الدوري الذي أرسله إلى غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية قررت وبسبب أعمال التطوير إلغاء عروضها للصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة يومي 25 يناير و27 يناير 2024.

ولفتت الشركة إلى أن عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة تقام 4 أيام أسبوعيا أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، وذلك بسبب أعمال التطوير والتشغيل المؤقت التي تتم حاليا بمنطقة الأهرامات.

إخطار الفنادق

ومن جهتها، عممت غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، منشورا على جميع فنادق الجمهورية لتخطرهم بما تم من إضافة أو إلغاء لعروض الصوت والضوء بأهرامات الجيزة، وذلك حتى يتسنى لها إخطار النزلاء لديها.