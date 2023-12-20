«الصوت والضوء» تقرر تشغيل عرض استثنائي بالأهرامات يوم الأحد المقبل

قال محمد عبدالعزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن الشركة القائمة على التطوير والتشغيل المؤقت لعروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، وافقت على تشغيل عروض الصوت والضوء بشكل استثنائي يومي الأحد المقبل الموافق 24 ديسمبر 2023، وأيضا يوم الأحد الموافق 31 من الشهر ذاته وذلك في المواعيد المحددة للعروض.

إلغاء عروض الصوت والضوء بالأهرامات وذلك يومي السبت المقبل

وأضاف خلال الخطاب الذي أُرسل إلى لجنة تسيير أعمال المرشدين السياحيين، أنه وفقا أيضا لتعليمات الشركة القائمة على التطوير والتشغيل المؤقت لعروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، تقرر إلغاء عروض الصوت والضوء بالأهرامات وذلك يومي السبت المقبل 23 ديسمبر 2023 وأيضا يوم الخميس 28 من الشهر ذاته.

عروض الصوت والضوء 4 أيام أسبوعيا

وأوضح أن عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة تقام بشكل طبيعي 4 أيام في الأسبوع، وذلك أيام «الأربعاء والخميس والجمعة والسبت»، موضحا أنه قد يتم اللجوء في بعض الأحيان لتشغيل العروض بشكل استثنائي خلال الأيام التي لا يتم تقديم العروض بها، كما تتسب ظروف التطوير القائمة حاليا في إلغاء بعض العروض التي تقام في أيام العرض المجدولة.