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تنفيذ فعاليات «أندية البحث عن وظيفة» بمركزين للشباب في الشرقية

كتب:

نظيمة البحرواي
05:08 م | الأحد 14 يناير 2024
تنفيذ فعاليات أندية البحث عن وظيفة في مركزي شباب بالشرقية

تنفيذ فعاليات أندية البحث عن وظيفة في مركزي شباب بالشرقية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، نادي البحث عن وظيفة بمركزي شباب جدد وهما مركز شباب صفط زريق ومباشر. 

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة، في بيان لها، أن أندية البحث عن وظيفة تستهدف الشباب المصريين والوافدين وتعمل على تأهيلهم لسوق العمل، والتعرف على آليات البحث عن وظيفة، وكيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية والوظيفية ومقابلات التعارف مع الشركات.

إعداد جيل من الشباب المؤهل للحصول على فرصة عمل لائقة

وتهدف مديرية الشباب والرياضة، إلى إعداد جيل من الشباب قادر على إيجاد فرصة عمل لائقة، من خلال البحث عن الفرص الحقيقية، والتعرف على متطلبات سوق العمل من مهارات معينة تتطلبها شغل تلك الوظائف. 

وتابعت خلال البيان: يتضمن نادي البحث عن وظيفة مجموعة من الأنشطة التفاعلية مع الشباب، وإجراء مقابلات التعارف مع الشركات، ويتم المتابعة مع الشباب بعد انتهاء النادي وحتى 3 أشهر للتأكد من حصول الشباب على فرص عمل لائقة بشركات القطاع الخاص. 

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