شراكة بين «الشباب والعمل الدولية» لإطلاق مشروع «أندية البحث عن وظيفة»

تنفذ وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية»، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تنفيذ مجموعة من أندية البحث عن وظيفة بمراكز شباب محافظتي القاهرة والجيزة «عزبة النخل، المشابك»، والتي تستمر لمدة 10 أيام حتى الخميس 26 أكتوبر.

تأهيل الشباب لسوق العمل وتعريفهم بآليات البحث عن وظيفة

وتستهدف أندية البحث عن وظيفة المصريين والوافدين، وتعمل على تأهيلهم لسوق العمل والتعرف على آليات البحث عن وظيفة وكيفية كتابة السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية والوظيفية ومقابلات التعارف مع الشركات.

كما تهدف إلى إعداد جيل من الشباب القادر على إيجاد فرصة عمل لائقة، من خلال البحث عن فرص حقيقية، والتعرف على متطلبات سوق العمل من مهارات تتطلبها شغل تلك الوظائف.

ويتضمن نادي البحث عن وظيفة مجموعة من الأنشطة التفاعلية مع الشباب والتي يستطيع الشاب من خلالها التعرف على سوق العمل وآليات البحث عن الوظيفة المناسبة، وإجراء مقابلات التعارف مع الشركات.

ويقوم بتنفيذ النادي، مجموعة من العاملين بمديريات الشباب والرياضة المدربين والمؤهلين لاتمام هذه الأنشطة مع الشباب، ويتم المتابعة مع الشباب للتأكد من حصول الشباب على فرص عمل لائقة بشركات القطاع الخاص.

كيفية دخول سوق العمل

ومن جانبها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية لـ تمكين الشباب، أن نادي البحث عن وظيفة يستهدف شباب الخريجين لتطوير مهاراتهم في البحث عن وظائف وكيفية دخول سوق العمل، والمساعدة في خفض معدلات البطالة بين الشباب.

ومن المقرر تنفيذ أندية البحث عن وظيفة مجموعة من المحافظات الأخرى، خلال الفترة القادمة لتوسيع شريحة المستفيدين وإتاحة الفرصة أمام الشباب للاستفادة من أندية البحث عن وظيفة.