التجمع: قرار «النواب» اليوم يحافظ على هيبة السلطة التشريعية أمام الرأي العام

أشاد عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع بقرار مجلس النواب، برفع الحصانة البرلمانية عن النائب مجدي الوليلي، وإحالة النائبة نشوى رائف للتحقيق في واقعة غش خلال تأديتها الامتحانات في الجامعة.

نزاهة المجلس في التعامل مع تصرفات أي من أعضائه

وقال «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن القرار يحافظ على هيبة السلطة التشريعية أمام الرأي العام، ويؤكد نزاهة المجلس في التعامل مع تصرفات أي من أعضائه حال سوء استخدامه الحصانة البرلمانية في غير موضعها، وفي أعمال بعيدة كل البعد عن دوره الرقابي أو التشريعي.

دعم ثقة المواطنين في قدرة الدولة ومؤسساتها على التصدي لأي مسؤول

وأكد مساعد رئيس حزب التجمع، أن القرار من شأنه دعم ثقة المواطنين في قدرة الدولة ومؤسساتها على التصدي لأي مسؤول يخالف القانون، ويمثل أحد أهم أدوات الردع لكل من تحوم حولهم الشبهات في المؤسسات الأخرى حول أساليب عملهم المخالفة للقانون.