شباب حزب التجمع ببورسعيد يطلق النموذج الثاني «بالمحليات نحمي الجمهورية الجديدة»

نظم اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع ببورسعيد، نموذج محاكاة حول المحليات بعنوان «بالمحليات نحمي الجمهورية الجديدة».

شباب حزب التجمع

وشارك في النموذج أحمد سعيد أمين شباب حزب التجمع ببورسعيد، ومحمد سعيد أمين عام مساعد اتحاد الشباب التقدمي ببورسعيد، وقيادات اتحاد النساء التقدمي، وعلى رأسهم شيماء السعيد أمينة المرأة بمحافظة بورسعيد، وأمين محافظة بورسعيد نجيب سليمان وعدد من القيادات الشبابية بالمحافظة.

تأتي هذه الفعالية ضمن تفعيل نماذج المحليات التي أطلقها اتحاد الشباب التقدمي على مستوى الجمهورية، ونموذج بورسعيد هو النموذج الثاني بعد تنظيم النموذج الأول بمحافظة الجيزة.

مشكلات الأحياء والمحافظة

وبدوره قال أحمد سعيد، إن شباب الحزب أجروا الانتخابات وفاز 8 على مستوى أحياء ومدن محافظة بورسعيد، لافتا إلى أن الشباب ناقشوا مشكلات الأحياء والمحافظة، وطرحوا حلولا عملية قابلة للتنفيذ لهذه المشكلات.

وأضاف «سعيد»، أن الشباب والفتيات المنتخبين استخدموا أدوات رقابية عدة، من بينها طلبات الإحاطة والأسئلة والاستجواب في مواجهة المسؤولين بالهيكل التنفيذي بالمحافظة.