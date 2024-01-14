تعليم البحر الأحمر: حظر دخول الهواتف والزائرين لجان الامتحانات

أنهى طلاب صفوف النقل للمرحلة الابتدائية اليوم الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس الابتدائية بمدن البحر الأحمر، بينما يستمر طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية في أداء امتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، بإشراف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

ممنوع دخول الزائرين لجان الامتحانات

وشدد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، خلال تفقده اليوم عددا من مدارس البحر الأحمر على عدم دخول أي زائر إلى اللجان، وحظر استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان وغلق باب المدرسة مع ضرورة التزام الأمن بالتواجد المستمر وتوفير الجو المناسب من الهدوء أثناء سير الامتحانات والالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

وكيل تعليم البحر الأحمر يتفقد الامتحانات بالمدارس

وأشار هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» أنه تفقد اليوم الأحد امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية والثانوية بمدارس مدن المحافظة، بتوجيهات من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة سير أعمال الامتحانات.

مشيراً إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تعمل على مدار الساعة وبصفة مستمرة، وتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للوقوف على أي مشكلة قد تعوق سير الامتحانات.