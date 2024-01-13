بدء تسليم أرقام الجلوس لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمدارس البحر الأحمر غدا

كشف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عن استلام الإدارات التعليمية بمدن المحافظة أرقام جلوس طلاب الصف الثالث الإعدادي لجميع مدارس البحر الأحمر، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم بدء تسليم أرقام الجلوس للطلاب بالمدارس غدا الأحد.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وأشار وكيل تعليم البحر الأحمر إلى أن هناك استعدادات تجري لعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم، الأول وسط إجراءات وقائية واحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي يوم الخميس المقبل، الموافق الثامن عشر من شهر يناير الجاري بمادة اللغة العربية، وتستمر حتى الأربعاء الموافق 24 يناير.

امتحانات الفصل الدراسي الأول بالبحر الأحمر

وانطلقت امتحانات صفوف النقل لمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي للفصل الدراسي الأول، اليوم السبت، في مدارس البحر الأحمر دون شكاوى، تحت إشراف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.