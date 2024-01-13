«تعليم البحر الأحمر»: امتحانات صفوف النقل تسير بشكل طبيعي ولا يوجد أي شكاوى

تفقد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عددًا من اللجان الامتحانية ببعض مدارس الغردقة، التي انطلقت اليوم السبت لمتابعة انتظام العملية الامتحانية بصفوف النقل للمرحلة الإعدادية والثانوية للعام الدراسي الحالي 2024، بناءاً على تعليمات رضا حجازي وزير التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

امتحانات النقل بمدارس البحر الأحمر

وأشار هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إلى أن طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحانات مادة اللغة العربية للفترة الصباحية، وكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات فترة ثانية للمرحلة الإعدادية.

امتحانات البحر الأحمر بدون شكاوى

وفي بيان صحفي، أوضح أن هناك تواصلا مستمرا بين غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، وسط هدوء وانتظام الامتحانات وفق تعليمات وزارية ولم نتلق أي شكاوى أو ملاحظات من الطلاب حتى الآن مع انتظام الامتحانات وفقا للقواعد المعلنة.

الامتحانات سهلة وفق المقرر الدراسي

وذكر أن الورقة الامتحانية مطابقة للمواصفات الفنية وفقاً لتعليمات الوزارة، إذ وفرت المديرية المناخ المٌلائم لتركيز الطلاب أثناء الامتحانات، وأتت امتحانات الفصل الدراسي الأول من المناهج المقررة.