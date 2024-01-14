أمين المبادرة الفلسطينية: العالم تحكمه «شريعة الغاب» في غياب القانون الدولي

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن أي دولة أو كيان في العالم لا يدعم وقفاً لإطلاق النار بشكل فوري، لوقف هذه المجزرة الوحشية التي تركب ضد الشعب الفلسطيني، وما أصبح من إبادة جماعية بالمعنى الحرفي للكلمة، ليست فقط متواطئة في العدوان، لكن مشاركة فيه.

الدول المؤيدة للاحتلال تتحمل نفس المسؤولية

وأضاف «البرغوثي»، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا ينطبق على الولايات المتحدة وبريطانيا، التي تشارك إسرائيل في هذا العدوان بأسلحتها وجيشها وبطائراتها وقذائفها، ولكن بعض الدول التي دافعت عن إسرائيل في محكمة العدل الدولية، تتحمل نفس المسؤولية بدل أن تلتزم بالقانون الدولي.

أول مرة لإسرائيل في مواجهة محاكمة دولية

وأشار «البرغوثي» إلى أن الذي يجري خطير للغاية، لأنه يرسل رسالة للعالم من قبل هذه الدول المؤيدة لاستمرار العدوان، أن الدنيا لم تعد محكومة بالقانون الدولي، وإنما بـ«شريعة الغاب»، وهذا سيكون له تأثير وانعكاس خطير للغاية على كل العلاقات الدولية في العالم.

ولفت إلى أن القضية يجب أن تستمر في لاهاي، لأن لها أهمية كبيرة، بحكم أن هذه أول مرة يواجه فيها الاحتلال الإسرائيلي محاكمة دولية، بعد 75 عاماً من الجرائم المتواصلة، والتي دعمتها فيها الولايات المتحدة الأمريكية لضمان أن تكون فوق القانون الدولي، وتجنب أي مساءلة على الإطلاق، وبالتالي هذه القضية مهمة، بغض النظر عن طبيعة المداولات.