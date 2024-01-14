لطيفة تشكر من قدموا واجب العزاء في وفاة والدتها: «ربنا يخليكم ليّ»

وجهت الفنانة التونسية لطيفة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الشكر لكل من قدم واجب العزاء في وفاة والدتها.

ونشرت لطيفة مجموعة صور من عزاء والدتها معلقة: قد إيه الواحد محتاج في الظروف الصعبة القاسية دي إن الناس اللي بتحبه بجد تبقى جنبه.. شكرا ليكم كلكم على محبتكم ومنسادتكم ليا ولأخواتي وعائلتي.

أضافت لطيفة قائلة: شكرا لكل من اتصل وظروفه ماسمحتش له بالتواجد وشكرا لكل من زارني في تونس وفي مصر ربنا يخليكوا ليا إنتوا السند الحقيقي ليا في هذه الحياه .. وربنا يرحم أمي ويسكنها فسيح چناته يا رب، ولا أراكم الله مكروه في عزيز.

لطيفة تستقبل عزاء والدتها في مصر

واستقبلت لطيفة أول أمس واجب العزاء في والدتها التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض في مسجد الشرطة في الشيخ زايد بقاعة الرزاق وحرص على تقديم واجب العزاء عدد كبير من الوسط الفني.