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أول ظهور بعد خطبتهما.. مي فاروق ومحمد العمروسي يقدمان واجب العزاء في والدة لطيفة

كتب:

أحمد عبد الرحمن
09:00 م | الجمعة 12 يناير 2024
مي فاروق ومحمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي

وصلت منذ قليل المطربة مي فاروق، رفقة خطيبها محمد العمروسي، عزاء والدة الفنانة لطيفة، ليكون ذلك أول ظهور لهما بعد خطبتهما.

ويقام عزاء والدة لطيفة حاليا بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد من الأصدقاء والأقارب.

بينما وصل في وقت سابق الإعلامية بسمة وهبة، والفنانة كارول سماحة، منذر رياحنة، جومانا مراد، لبلبة، لميس الحديدي، والفنانة صابرين، والمحلن مدين، هاني رمزي، نبيلة عبيد، أشرف زكي، هند صبري، أنغام، كندة علوش، المخرج خيري بشارة، وغيرهم عزاء والدة لطيفة.

ودخلت الفنانة لطيفة في حالة من الانهيار، أثناء استقبالها عزاء والدتها.

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