«السفيرة عزيزة» يعرض تقريرا حول ختام قمة «فوربس الشرق الأوسط تحت الثلاثين» (فيديو)

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة»، تقديم الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، عبر فضائية «dmc»، تقريرا تليفزيونيا حول اختتام فعاليات قمة «فوربس الشرق الأوسط تحت الثلاثين» في نسختها الثانية بالجونة.

اختتام قمة «فوربس الشرق الأوسط تحت سن الثلاثين»

اختتمت فعاليات النسخة الثانية من قمة «فوربس الشرق الأوسط تحت سن الثلاثين» لعام 2024 في مدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر بمشاركة أكثر 1500 ضيف شاركوا بالجلسات الحواراية وندوات ثقافية.

وقالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب: «عقدنا القمة في نسختها الثانية على التوالي رغم التحديات الموجودة بالمنطقة، ولكن مصر رحبت باستضافتها»، مؤكدة على أهمية الحدث كونه يخاطب الشباب تحت الثلاثين أصحاب الأفكار والمبدعين، والذين استطاعوا القيام بنجاحات وعمل مشروعات خاصة بهم.

نجاح النسخة الثانية من القمة

وأعربت، عن سعادتها وفخرها باستضافة هذا مثل قمة «فوربس الشرق الأوسط تحت سن الثلاثين»، مشيرة إلى نجاح النسخة الثانية بشكل كبير محققة أهدافها.

بينما أكد، محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، على كبر النسخة الثانية لقمة «فوربس الشرق الأوسط تحت سن الثلاثين» مقارنة بنظيرتها الأولى سواء في عدد المشاركين والفائزين والزوار لهذا الحدث.