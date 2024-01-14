«المصريين»: الحزب يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية لاستمرار نجاح الإصلاح الاقتصادي

عقد المكتب التنفيذي لحزب المصريين، اجتماعًا موسعًا، اليوم الأحد؛ لبحث خطة العمل المستقبلية والوقوف على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، فضلًا عن عرض الأفكار الجديدة للأمانات في التواصل مع الجماهير والتواجد بالشارع المصري لخدمة المواطنين وتدريب الكوادر الشبابية وتأهيل ودعم المرأة، إلى جانب بحث الرؤى والأطروحات التي سيتم مناقشتها في جلسات الحوار الوطني.

دعم الدولة المصرية في رؤيتها نحو الجمهورية الجديدة

وترأس محمد نافع مساعد رئيس حزب المصريين، الاجتماع، موجهًا الشكر لقيادات الحزب وأعضاء الهيئة العليا على الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا بالمزيد من الجهد والعمل من أجل دعم الدولة المصرية فى رؤيتها نحو الجمهورية الجديدة التي يأملها المصريون، بالإضافة إلى التواجد المستمر في الشارع المصري لرفع العبء عن كاهل المواطن المصري، ووأد الفتن والشائعات التي تعطل من قاطرة البناء والإصلاح للدولة المصرية.

وأكد مساعد رئيس حزب المصريين، أن الحزب بجميع قياداته وأماناته يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية من أجل استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، لا سيما بعد حجم النجاحات التي حققتها السياسات المصرية في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة في عهد الرئيس السيسي عملت جاهدة على نظرية التأهيل قبل التمكين ضمن آليات تأهيل وتمكين الشباب المصري والمرأة المصرية، وهو ما أثمر عن اكتشاف الكوادر الشبابية القادرة على قيادة المستقبل، ومن ثم دعم قاطرة الإصلاح والتعمير التي نحن بصددها اليوم.

تصدير الصورة الإيجابية إلى العالم الخارجي

وأضاف «نافع» أنه يقع على عاتقنا كأحزاب وقوى وطنية سياسية، المساهمة في تصدير الصورة الإيجابية إلى العالم الخارجي لتأكيد أن مصر بلد عصية على الاختراق، وأن المصريين يزدادوا قوة وصلابة ولحمة في وقت الصعاب، معربًا عن ثقته الكاملة في الرئيس السيسي والحكومة المصرية وتحركاتهم وخطواتهم وإجراءاتهم في الحفاظ على أمن مصر القومي وشعبها من كافة المخاطر التي تُحيط بها في ظل الأزمات المشتعلة في المحيط الإقليمي، وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية حتى تعبر الدولة المصرية هذه المرحلة العصيبة من عمر البلاد.

جاء ذلك بحضور كل من المهندس سليم الديب مساعد رئيس الحزب، المستشار خالد السيد مساعد رئيس الحزب، محمد عيسى النقيب مساعد رئيس الحزب، الدكتورة نجلاء شطا، عضو الهيئة العليا، المهندسة مروة الطحاوي أمين لجنة المرأة، الدكتور محمد الغمري، أمين لجنة التعليم.