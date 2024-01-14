تقارير إسرائيلية: مقتل 2 من أسرة واحدة في هجوم صاروخي لحزب الله على «كفار يوفال»

كشفت صحيفة «تايمز أو إسرائيل» أن هجوماً بصاروخ مضاد للدبابات، نفذه «حزب الله» اللبناني على إحدى بلديات في شمال الاحتلال الإسرائيلي، أسفر عن مقتل إسرائيليين من أسرة واحدة، هما امرأة، وابنها البالغ من العمر 44 عاماً.

ونقلت الصحيفة عن مركز «زيف» الطبي، أن رجلاً يُدعة باراك أيالون، يبلغ من العمر 48 عاماً، قتل في الهجوم، وأن أمه «ميرا»، البالغة من العمر 76 عاماً، أصيبت بجروح بالغة، قبل أن يتم إعلان وفاتها هي الأخرى متأثرة بإصابتها.

إصابات جراء ضربات حزب الله

وأوضحت الصحيفة أن والد باراك أصيب أيضًا في الهجوم، عندما سقط الصاروخ على منزلهم في مستعمرة «كفار يوفال»، ولكن إصابته كانت خفيفة، وتم نقله إلى المركز الطبي لتلقي العلاج.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه نفذ غارات جوية على أهداف تابعة لمنظمة حزب الله في جنوب لبنان، كرد فعل على الهجوم.

تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية

في إعلان سابق، حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي من أن «منطقة جنوب لبنان قد تصبح منطقة قتال وستظل كذلك طالما استمر حزب الله في استخدامها كقاعدة له»، مشيرًا إلى أن «حزب الله قد يحوّل أراضي لبنان بأكملها إلى منطقة قتال، وسيتحمل ثمنًا باهظًا لذلك».