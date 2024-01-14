محلل سياسي: أغلب الناخبين في تايوان قرروا عدم الذهاب للجان التصويت

علق المحلل السياسي تشونج شيانجيو، على نتائج الانتخابات الرئاسية في جزيرة تايوان، قائلاً إن فوز شخص في الانتخابات لا يعني أنه قد حصل على الأغلبية، مشيراً إلى أن المرشح الفائز «لاي تشينج تي» حصل على نحو 40 % من الأصوات، حيث يوجد عدد كبير من الناخبين لم يذهبوا إلى صناديق التصويت، واعتبر أن الحزب الديمقراطي التقدمي من الأحزاب المهمة، حيث إن أغلب الأحزاب الأخرى تعتمد على أمور أخرى.

المرشح الفائز يعتمد على 28% من الأصوات

وأضاف «شيانجيو»، خلال مداخلة عبر تطبيق « زووم » ببرنامج «العالم شرق»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية منى شكر، مساء اليوم الأحد: «إذا نظرنا لهذه الأصوات، سنجد أن المرشح يعتمد على 28% من هذه الأصوات، حيث أن أغلب المصوتين قرروا عدم الذهاب للانتخابات، بدلاً من أن يقوموا بالتصويت لصالحه».

الولايات المتحدة لا تعتمد على الرأي العام

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تعتمد على الرأي العام، وفوز المرشح «لاي تشينج تي» لا يمكن أن يُنظر إليه على أنه يعبر عن إرادة الشعب التايواني، ولكن انعكاسا للموقف السياسي هناك، والشعب التايواني بشكل عام على دراية بمصلحته، وغير مهتم بالانتخابات، وما ينتج عنها.