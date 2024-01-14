«السفيرة عزيزة» يحتفي بمرور 7 سنوات على تدشين «Dmc»

احتفل برنامج السفيرة عزيزة الذي يعرض على شاشة دي أم سي بمرور 7 سنوات على تدشين الشبكة، وذلك من خلال عرض فيديو قصير تناول مشاهد مقتطفة لأبرز الضيوف الذين استضافهم البرنامج خلال الفترة الماضية والذين أعربوا عن امتنانهم الكامل للبرنامج والقناة.

برنامج السفيرة عزيزة

وخلال الفيديو الذي عرض على شاشة القناة، قالت الإعلامية سناء منصور، إن برنامج السفيرة عزيزة بيت يستضيف كل ما يتعلق بالأسرة المصرية.

مقدمو برنامج السفيرة عزيزة

وسرد الفيديو لقطات لمقدمي البرنامج أعربوا فيه عن فخرهم بالعمل به وشعورهم الأسري والأخوي الذي يشعرون به داخل البرنامج.