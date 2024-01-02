«السفيرة عزيزة» يستعرض فعالية الاحتفال بذكرى ميلاد أم كلثوم بالصين

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «دي إم سي» فعالية ثقافية نُظمت في الصين للاحتفال بذكرى ميلاد السيدة أم كلثوم؛ إذ اجتمعت مجموعة من الفنانين الصينيين والعرب لتقديم فقرات موسيقية تتضمن ألحان أغاني أم كلثوم.

معزوفات كوكب الشرق

وقالت الإعلامية رضوى حسن، إن الحفل كان مميزا بشكل كبير ولاقت المعزوفات الساحرة لأغاني كوكب الشرق انبهار وإعجاب الحاضرين، وتميزت فنانة شابة تدعى شيوي شوانغ بعزف ألحان أغنية أنت عمري على آلة القانون العربية التي تعلمتها خلال رحلتها الدراسية في الأردن مُعتبرة أوتار آلة القانون جسر التواصل بين الصين وجمهور أم كلثوم.

فعالية الاحتفال بعيد ميلاد أم كلثوم

وتابعت: تميز شاب صيني أيضا بالعزف على آلة العود، إذ برع بتقديم عرض موسيقي لمجموعة من ألحان السيدة أم كلثوم، لافتة إلى أن الحفل كان رائعًا ونال إعجاب جميع الحضور، وكانت أم كلثوم، الملقبة بكوكب الشرق هي بطلته.