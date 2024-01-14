«السياحة» تكرم عددا من العاملين في عيد الآثاريين المصريين

بمناسبة العيد الـ17 للآثاريين المصريين، كرم اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار عددا من العاملين بقطاع الآثار المصرية، وشمل التكريم العديد من الأسماء التي أثرت في العمل الآثري خلال السنوات الماضية.

وضمت قائمة المكرمين الأسماء التالية:

1- الدكتورة سامية الميرغني

وهي مدير عام الترميم والصيانة الأسبق ، والتى بلغت هذا العام السن القانوني للمعاش ، وتم تكريمها عرفانا بما قدمته من إسهامات خلال عملها بالوزارة حيث تقلدت العديد من الوظائف داخل المجلس الأعلى للآثار.

2- الدكتورة منى فؤاد على عبد الغنى

وهي أستاذ ترميم الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة، والتي شاركت بعضوية العديد من اللجان العلمية ومنها عضوية اللجنة الدائمة للآثار المصرية عام 2013 حتى الآن، كما أن لها العديد من الإسهامات العلمية في مجال تأليف الكتب العلمية والمراجع المترجمة.

3- آلاء سمير عثمان

وهي رئيس الإدارة المركزية للمعلومات سابقا بوزارة السياحة والآثار لإسهاماتها في ملف التحول الرقمي بالوزارة والذي خطي خطوات كبيرة.

4- هشام عبد القادر ومحمد عكاشة

واللذان فازا بجائزة الدكتور زاهي حواس لأفضل آثاري لعام 2023.

5- دينا يحيى ومحمد حفني

واللذان فازا بجائزة الدكتور زاهي حواس لأفضل مرمم لعام 2023.