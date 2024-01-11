«السياحة» تفتتح صالة استقبال الزائرين بمعبد كوم أمبو في أسوان (صور)

افتتحت وزارة السياحة والآثار صالة استقبال الزائرين بمعبد كوم أمبو بمحافظة أسوان بعد تطويرها، وذلك استمرارا لسلسلة الإجراءات المنفذة لتحسين التجربة السياحية لزائري المقصد السياحي المصري، كأحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

تطوير صالات استقبال الزائرين

وأوضح الدكتورمصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى، أن هذا الافتتاح يأتي ضمن سلسلة المشروعات التي تقوم بها الوزارة لتطوير صالات استقبال الزائرين وآليات بيع التذاكر الإلكترونية بالمواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، ولاسيما الأكثر زيارة.

وأشار إلى ضرورة تنفيذ المشروعات التي تهدف زيادة القدرة الاستيعابية لصالات ومنافذ بيع تذاكر دخول هذه المواقع الأثرية والمتاحف على وجه السرعة.

وأكد الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، أن صالة استقبال الزائرين بمعبد كوم أمبو تعد الثانية التي يجرى تطويرها، إذ افتتاح صالة استقبال الزائرين بمعبد إدفو بأسوان في سبتمبر الماضي.

استيعاب عدد أكبر من الزائرين

وأشار إلى أن مشروع توسعة صالات استقبال الزائرين بالمعابد المصرية يهدف إلى رفع قدرتها على استيعاب عدد أكبر من الزائرين، وجعل عملية الدخول أكثر يسر وسهولة، بما يعمل على تحقيق الهدف المرجو منها وهو تحسين التجربة السياحية بالمقصد السياحي المصري.