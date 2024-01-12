أهم أماكن السياحة الاستشفائية في جنوب سيناء.. «فسحة وعلاج»

تأتي السياحة الاستشفائية في مقدمة الاهتمام بالملف السياحي في محافظة جنوب سيناء التي تمتلك ثروات طبيعية، وأهمها المياه الكبريتية.

وقال إسلام نبيل رئيس هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء، لـ«الوطن» إن محافظة جنوب سيناء تزخر بأماكن مهمة في السياحة العلاجية بينها حمام موسى بمدينة طور سيناء، وحمام فرعون بمدينة أبو زنيمة والعيون الكبريتية بمدينة رأس سدر وعيون موسى بعد نفق الشهيد أحمد حمدي.

أهمية المناطق العلاجية

وأشار رئيس هيئة تنشيط السياحة إلى أن المناطق التي تتمتع بها المحافظة وتسهم في الاستشفاء لها قدسية خاصة، وأهمية تاريخية تجعلها تجمع ما بين الأهمية العلاجية والدينية، ومن المناطق التي تتقدم ملف السياحة العلاجية بالمحافظة هي:

حمام موسى

وهو موجود بمدينة طور سيناء به 5 عيون كبريتية تصب في الحمام وتصل درجة حرارة مياهه 37 درجة مئوية ويساعد في علاج الروماتيزم والأمراض الجلدية.

عيون موسى

مجموعة عيون كبريتية تتدفق منها مياه تتراوح حرارتها من 35 درجة إلى 40 درجة مئوية، وتتكون من 21 عين تحوي الأملاح المعدنية كالصوديوم والمغنيسيوم التي تلعب دورًا كبيرًا في علاج أمراض الكلى والجهاز البولي.

حمام فرعون

يبعد 250 كيلو مترًا من القاهرة وهو عبارة عن مجموعة ينابيع لمياه كبريتية تتدفق من جبل مقابل للبحر ويحوي كهف صخري منحوت بالجبل يعد ساونا طبيعية تصل له المياه الساخنة المحملة بالبخار من أسفل الجبل لأعلاه وتلك الأبخره تساعد في علاج الروماتيزم والروماتويد وأمراض الكلى والجهاز الهضمي وأمراض الكبد وحساسية الرئة وأمراض جلدية.