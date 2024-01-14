مفاجأة سارة.. بيان هام من الجزائرية الأرضية بشأن مباراة مصر وموزمبيق

مفاجأة جديدة أعلنتها القناة الجزائرية الأرضية المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق، في إطار الجولة الأولى للمجموعة الثانية، لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

القناة الجزائرية الأرضية، والذي أعلن الاتحاد الأفريقي «كاف»، أنها من ضمن القنوات المجانية الناقلة للبطولة، أصدرت بيانا مهما بشأن مباراة مصر وموزمبيق قبل ساعات من انطلاقها، إذ محدد لها السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

بيان القناة الجزائرية الأرضية بشأن مباراة مصر وموزمبيق

ولن تكتفي القناة الجزائرية بنقل المباراة الافتتاحية للفراعنة أمام موزمبيق، بل أعلنت نقلها بتقنية عالية الوضوح، حيث كتب الحساب الرسمي للقناة عبر تطبيق «فيس بوك»: «تتابعون اليوم مباشرة وحصريا وبتقنية عالية الوضوح FULL HD على التلفزيون الجزائري مقابلة المنتخب المصري الشقيق ضد نظيره الموزمبيقي».

كيفية تشغيل قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق مجانا

تعمل القناة الجزائرية الأرضية بشفرة بيس «Biss»، ويمكن ضبطها على النحو التالي:

اسم القناة: اسم القناة Programe National Algeria

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

أفقي H

شفرة «Biss 1100001100000000

طريقه تشغيل وفك شفرة القناة الجزائرية الأرضية:

1- اضافه تردد 11680 // 27500 H2

2- البحث عن القناة الجزائرية Programe national

3- الدخول على قائمة القنوات بعد إضافة القناة

4- ضبط «Biss» بالضغط على زر صفر «0» ثم كتابة كلمة المرور «1100001100000000»و الضغط على ok.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية إلى جوار موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.