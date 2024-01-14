«حماية المستهلك» يضبط مصنع مراتب مقلدة في القليوبية

قال جهاز حماية المستهلك، إنه بناء على معلومات وردت للجهاز، عن وجود بعض المصانع غير المُرخصة بنطاق محافظة القليوبية، التي تقوم بتصنيع وإنتاج مراتب مقلدة لإحدى الشركات الشهيرة في السوق ووضع مُلصقات «استيكر» تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيداً لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخرى، مما يؤثر على الاقتصاد القومي وتداول منتجات للمستهلكين بالأسواق مجهولة المصدر.

ضبط مصنع مراتب مُقلدة

ونوه جهاز حماية المستهلك، قامت حملة مُكبرة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز بالإدارة العامة للرقابة على الأسواق، باستهداف المصنع المذكور، وتبين بأنه لا يوجد ترخيص للنشاط وأقر بملكيته للمنشأة والمضبوطات وأقر بأنه يقوم بتصنيع وإنتاج مراتب مقلدة لإحدى الشركات الشهيرة في السوق ويقوم بوضع مُلصقات «استيكر» تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق وأنه لا يوجد معه أي عقد وكالة من الشركة المالكة للعلامة التجارية لتصنيع المنتج لديه، وبناء عليه تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات والأدوات المُستخدمة في التصنيع والتغليف، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

الإعلانات المُضللة والوهمية

وناشد رئيس جهاز حماية المستهلك الموطنين بضرورة التأكد من ترخيص المنتج قبل الشراء وعدم الانسياق وراء تلك الإعلانات المُضللة والوهمية التي تقوم بالإعلان عن مواصفات المُنتج على خلاف الحقيقة، كما يناشد المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة الواتس آب 01000000329 وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها.