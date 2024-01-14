يتطلع الكثير من الطلاب إلى معرفة جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الدقهلية 2024، خاصة مع اقتراب موعد بدء الامتحانات يوم الخميس المقبل، وتستمر لمدة أسبوعين، على أن تنتهي يوم الخميس 25 يناير.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية 2024

وأعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه يجري تجهيز اللجان، من أجل استقبال نحو 108 ألفا و332 طالبا وطالبة في امتحانات الشهادة الإعدادية، جري توزيعهم أمام 569 لجنة امتحانية، في مختلف المدارس التابعة للإدارات التعليمية بالدقهلية.

وحدد «شعبان» جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية كالآتي:

- يوم الخميس 18 يناير، مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم الأحد 21 يناير، مادة الجبر والاحصاء ومادة التربية الدينية.

- يوم الاثنين 22 يناير، مادة اللغة الأجنبية، والحاسب الآلي.

- يوم الثلاثاء 23، مادة الهندسة والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء 24 يناير لمادة الدراسات الاجتماعية.

- يوم الخميس 25 يناير، مادة العلوم

نصائح للطلاب قبل بدء الامتحانات

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ضرورة المراجعة والاستعداد من أجل أداء الامتحانات وتهيئة الجو من أجل أداء الامتحانات بشكل صحيح، مع التركيز الشديد في الأسئلة الخاصة بالامتحانات.

واختتم بالإشارة إلى أهمية المراجعة من أكثر من مصدر، سواء من الكتب والقنوات التعليمية، مع قراءة الأسئلة بشكل جيد في الامتحانات والإجابة على الأسئلة البسيطة في البداية.